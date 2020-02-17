Спалах коронавірусу: економіка яких країн постраждає через Covid-19

Спалах коронавірусу Covid-19 може негативно вплинути на економіку торгівельних партнерів Китаю.

За прогнозами експертів Bloomberg, через спалах коронавірусу в 2020 році зростання ВВП Китаю може скоротитися до 4,5% в річному еквіваленті.

Окрім економіки самої республіки, негативні наслідки коронавірусу на собі відчують найбільші експортери в Китай – Австралія, Південна Корея та Бразилія.

– Якщо це станеться, період слабкого імпорту Китаю вплине на його торгових партнерів. Основними країнами-експортерами в Китай, зокрема, є Австралія, Південна Корея та Бразилія, – зазначає видання.

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Раніше у провінції Хубей через коронавірус заборонили виходити з дому і користуватися авто.