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Трамп вимагав вбити сина бен Ладена, попри наявність серйозніших загроз

Дональд Трамп вимагав від спецслужб усунути молодшого сина терориста Усами бен Ладена Хамзу незважаючи на наявність більш істотних загроз.

Колишній співробітник американської адміністрації заявив, що у перші два роки президентства Трампа високопоставлені представники американського розвідувального співтовариства представляли йому список найбільш небезпечних для США терористів, яких необхідно знайти та у подальшому усунути.

Серед них був ватажок терористичного угруповання Аль-Каїда на Аравійському півострові Касим ар-Раймі, знищений під час спецоперації ЗС США в Ємені, а також лідер терористичного угрупування Ісламська держава Абу Бакр аль-Багдаді, якого вбили у сирійській провінції Ідліб.

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Однак не зважаючи на наявність таких загроз Трамп наказав першочергово вбити сина бен Ладена – Хамзу, хоча він представляв в рази меншу загрозу, аніж інші.

– Я ніколи не чув про цих людей. Що щодо Хамзи бен Ладена? — запитав Трамп.

Колишній розвідник важає, що президент США брав до уваги лиш тих персон, чиї імена знав.

У вересні 2019 року Трамп заявив, що Хамза бен Ладен був знищений в результаті спецоперації США в регіоні Афганістану і Пакистану.

Нагадаємо, уночі 3 січня в результаті ракетного обстрілу міжнародного аеропорту Багдад загинули щонайменше восьмеро людей, зокрема, командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції Кудс Касем Сулеймані.

Джерело: NBC

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