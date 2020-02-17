У провінції Хубей через коронавірус заборонили виходити з дому і користуватися авто

У провінції Хубей (Китай) місцевим жителям заборонили виходити з дому та користуватися власним транспортом.

Автомобілями дозволяють користуватися тільки в разі надзвичайної ситуації. Транспортні засоби, які використовуються для доставки товарів першої необхідності, звільняються від заборони.

Один житель домогосподарства може виходити з дому раз на три дні, щоб купити продукти та товари першої необхідності.

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У провінції залишаються зачиненими усі підприємства, крім аптек, готелів, продуктових магазинів та медичних служб.

Раніше Факти ICTV писали, що через коронавірус Китай помістив банкноти на карантин терміном від 7 до 14 днів. Перед тим використані купюри відправлять на дезінфекцію.