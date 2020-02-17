В евакуйованих з Diamond Princess громадян США виявлено коронавірус

США евакуювали 300 своїх громадян-пасажирів з круїзного лайнера Diamond Princess, у яких не було симптомів зараження коронавірусом, але після того, як вони покинули лайнер виявилося, що 14 людей інфіковані вірусом.

Про це повідомив Держдепартамент США.

Раніше під час карантину на борту лайнера заразилися 44 громадянина США. Загальна кількість заражених на борту нині становить 355.

Від початку на борту лайнера перебувало 3 711 осіб, серед яких 2 666 – це пасажири і 1 045 – члени екіпажу.

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Нагадаємо, 3 лютого 2020 року круїзний лайнер Diamond Princess затримали на 24 години для перевірки членів екіпажу і пасажирів у зв’язку з можливістю заразитися коронавірусом 2019-nCoV.

Згодом через підозру поширення вірусу судно зупинили на карантин у японському порту Йокогама.

Джерело: Держдепартамент США