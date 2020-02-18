Кількість хворих на Diamond Princess зросла, Велика Британія готує евакуацію

На круїзному лайнері Diamond Princess зафіксували 88 нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість хворих перевищила 540 осіб.

Велика Британія планує евакуювати своїх громадян з лайнера і вже працює над організацією рейсу.

Південна Корея для евакуації п’яти своїх громадян направить до Японії літак ВПС. Всього на Diamond Princess перебуває 14 жителів республіки, але решта відмовилась від евакуації з різних причин. Після прибуття всіх пасажирів помістять на двотижневий карантин.

Читайте: Коронавірус на лайнері Diamond Princess – яка ситуація з українцями

Місцеві ЗМІ повідомляють, що літак Канади також прямує до Японії для евакуації своїх громадян.

Міністр охорони здоров’я Японії Като Кацунобу повідомив журналістам, що влада ухвалила рішення відпустити всіх, хто лишився на судні, 19 і 20 лютого.

Нагадаємо, раніше 300 своїх громадян з Diamond Princess евакуювали США. У 44 з них виявили коронавірус.

Джерело: Kyodo, МЗС Великої Британії