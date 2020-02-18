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Факти / Світ

Кого першим атакує коронавірус – Китай опублікував велике дослідження щодо Covid-19

Чиновники охорони здоров’я в Китаї опублікували перші подробиці про більш ніж 44 тис. випадків Covid-19, в найбільшому дослідженні з початку спалаху.

Дані Китайського центру з контролю і профілактики захворювань (CCDC) показують, що понад 80% випадків були легкими, водночас хворі та люди похилого віку піддаються найбільшому ризику.

Дослідження також вказує на високий ризик для медичного персоналу. Так, тільки в Китаї вже захворіли понад 1 700 лікарів.

Найбільш постраждалою провінцією в країні є Хубей, місто Ухань.

Звіт CCDC показує, що рівень смертності в провінції становить 2,9% порівняно з 0,4% в решті частини країни.

Результати показують, що загальна смертність від вірусу Covid-19 становить 2,3%.

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За останніми офіційними даними Китаю, опублікованими у вівторок, загальна кількість загиблих склала 1 868 з 72 436 випадків.

За даними китайської влади, видужало більше 12 тис. людей.

Встановлено, що 80,9% інфекцій класифікуються як легкі, 13,8% – тяжкі та лише 4,7% – критичні.

Якщо подивитися на співвідношення статей, чоловіки частіше вмирають (2,8%), ніж жінки (1,7%).

Дослідження також ідентифікує, які існують хвороби, що піддають пацієнтів ризику. Це ставить серцево-судинні захворювання на перше місце, за яким йдуть діабет, хронічні респіраторні захворювання та гіпертонія.

Раніше Факти ICTV писали, економіка яких країн постраждає через Covid-19.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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