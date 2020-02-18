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Факти / Світ

Коронавірус в Китаї: помер головний лікар лікарні в Ухані

18 лютого від коронавірусу помер головний лікар лікарні Учан в Ухані Лю Жімін.

Він був нейрохірургом і першим лікарем, який помер через епідемію коронавірусу.

Також у вівторок вранці зареєстрували ще 98 смертельних випадків через Covid-19.

Читайте: Кого першим атакує коронавірус – Китай опублікував велике дослідження про Covid-19

Число підтверджених випадків захворювання в Китаї збільшилося на 1 886.

За даними Національної комісії охорони здоров’я Китаю, з моменту початку спалаху в грудні понад 12 тис. пацієнтів одужали та виписались з лікарні.

До слова, Факти ICTV писали, економіка яких країн постраждає через коронавірус.

Джерело: CNN

Фото: Pexels

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