Очікують важкі часи: Пристайко не виключає нападу Росії на Білорусь

Росію не влаштовує незалежність Білорусі, тому Москва може розпочати проти неї військову агресію.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

– Білорусь очікують важкі часи. Якщо вони прагнутимуть залишатися незалежними, їх очікує з Росією подібна війна, подібні страждання, через які проходить Україна, – сказав він.

Пристайко додав, що сподівається, що його прогноз стане помилковим.

Також очільник МЗС дав пораду Мінську на випадок вторгнення Росії до Білорусі.

Читайте: Після місцевих виборів на Донбасі бойовики можуть зберегти пости – Пристайко

– У вас буде вибір з двох варіантів: за допомогою іноземних партнерів бути розумними і спокійними – і програти, або відразу почати воювати, – зазначив Пристайко.

Нагадаємо, Пристайко назвав варіант, за якого Україна може отримати контроль за кордоном з РФ на Донбасі.

Джерело: Respekt