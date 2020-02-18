Очікують важкі часи: Пристайко не виключає нападу Росії на Білорусь

Росію не влаштовує незалежність Білорусі, тому Москва може розпочати проти неї військову агресію.
Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.
– Білорусь очікують важкі часи. Якщо вони прагнутимуть залишатися незалежними, їх очікує з Росією подібна війна, подібні страждання, через які проходить Україна, – сказав він.
Пристайко додав, що сподівається, що його прогноз стане помилковим.
Також очільник МЗС дав пораду Мінську на випадок вторгнення Росії до Білорусі.
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– У вас буде вибір з двох варіантів: за допомогою іноземних партнерів бути розумними і спокійними – і програти, або відразу почати воювати, – зазначив Пристайко.
Нагадаємо, Пристайко назвав варіант, за якого Україна може отримати контроль за кордоном з РФ на Донбасі.
Джерело: Respekt