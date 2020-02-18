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Факти / Світ

Племінник Єлизавети II розлучається з дружиною

Племінник королеви Єлизавети II, граф Сноудон заявив про бажання розлучитися зі своєю дружиною Сереною, з якою перебував у шлюбі 26 років.

За словами прес-секретаря подружжя, пара вирішила мирно розійтися.

– Граф і графиня Сноудон дружно погодилися з тим, що їх шлюб закінчився і вони розлучаються, – сказав прес-секретар.

Граф Сноудон, більш відомий як Девід Лінлі. Він не є прямим нащадком королеви.

Читайте: Меган Маркл і принц Гаррі подадуть в суд на папараці

Девід – успішний бізнесмен і засновник меблевого магазину Linley.

Раніше Факти ICTV писали, що вже цієї весни Меган Маркл і принц Гаррі втратять свої титули.

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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