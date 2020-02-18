У світі, виключаючи материковий Китай, коронавірусом заразилися 1 тис. осіб – ЗМІ

За добу в китайській провінції Хубей від пневмонії, спричиненої новим типом коронавірусу, загинули 93 людини. Зафіксовано 1 807 тис. нових випадків зараження.

Загалом із грудня 2019 року в провінції у результаті поширення коронавірусу захворіли 59 989 тис. осіб (в Ухані – 42 752 тис.), померли 1 789 тис. осіб (в Ухані – 1 381 тис.).

Із медустанов у Хубеї після одужання виписані 7 862 тис. осіб.

За даними ЗМІ, в світі, виключаючи материковий Китай, налічувалося 995 осіб, які заразилися коронавірусом з грудня 2019 року.

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Найбільше хворих виявлено на території Японії – 619 випадків, з них 454 випадків зафіксовано на лайнері Diamond Princess, що стоїть на карантині в Йокогамі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Пекін найближчим зможе здолати епідемію коронавірусу.