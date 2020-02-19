Кількість жертв коронавірусу перевищила 2 тис. осіб, майже 15 тис. одужали

Коронавірусом Covid-19 станом на ранок 19 лютого заразилися 75 199 люднй, з яких 74 186 – у Китаї.

Також, за даними на карті Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США), загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної коронавірусом, зросла до 2011 осіб.

Водночас, одужали вже 14 532 людини.

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До речі, вночі 19 лютого з Києва вилетів літак до китайського міста Ухань, звідки він забере українців та громадян ще 10 країн.

Нагадаємо, для розміщення евакуйованих з Китаю українців наразі розглядають 12 об’єктів. Триває їх аналіз для того, аби в України було кілька варіантів щодо місця для карантину.

Зазначені об’єкти мають бути комфортними для перебування людей і безпечними.

Джерело: gisanddata.maps.arcgis.com