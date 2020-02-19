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Факти / Світ

Коронавірус на Diamond Princess: з лайнера зійшли 500 пасажирів

В Японії на круїзному лайнері Diamond Princess частково зняли карантин, після двотижневого карантину, який розпочався через поширення коронавірусу на судні.

Після 14 днів карантину на берег японського міста Йокогама почала сходити перша група у складі 500 пасажирів – весь процес висадки людей завершиться до п’ятниці, 21 лютого.

Першими з круїзного лайнера зійшли літні люди у віці від 70-80 років, чиї тести на коронавірус показали негативні результати, в іншому випадку люди залишатимуться на судні.

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Від початку поширення вірусу на борту лайнера перебувало 3 711 осіб, серед яких 2 666 – це пасажири і 1 045 – члени екіпажу. Зокрема на борту перебувають 23 громадянина України, які працюють членами екіпажу судна.

До слова, очільник МЗС Вадим Пристайко в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив, що один українець, у якого виявили коронавірус на борту Diamond Princess, почуває себе нормально, а другого можуть скоро виписати з лікарні.

Джерело: NHK

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