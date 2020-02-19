У Китаї від коронавірусу помер 55-річний режисер Чанг Кай та всі члени його родини.

Сімейство проживало в місті Ухань. Першим в січні захворів батько режисера. Однак всі лікарні міста були переповнені і його не змогли вилікувати. Від чоловіка вірус передався іншим членам сім’ї.

Через декілька днів померла мати Кая. 14 лютого помер сам режисер і через кілька годин – його сестра.

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До слова, китайські вчені з’ясували, що від коронавірусу частіше вмирають люди похилого віку.

Раніше Факти ICTV писали, що для евакуації українських громадян з Уханя вилетів літак авіакомпанії SkyUp.