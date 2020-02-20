PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У Китаї 7-місячну дівчинку вилікували від коронавірусу за дев’ять днів

У Китаї з лікарні виписали 7-місячну дівчинку, яка лікувалася від коронавірусу.

Дитина лікувався в 1-й клініці при Наньчанському університеті.

Зараз від коронавірусу вилікувалися вже 16 353 чоловік.

Читайте: Як поширюється коронавірус nCoV по світу – карта і хронологія

В результаті зараження вірусом загинули 2 128 осіб. Більшість загиблих жили в провінції Хубей.

Раніше Факти ICTV писали, що двоє пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess померли від нового типу коронавірусу.

Джерело: Синьхуа

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка