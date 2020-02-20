У Китаї різко знизилися нові випадки захворювання на коронавірус

У Китаї за останню добу підтвердили 394 нових випадки зараження коронавірусом Covid-19, що вчетверо менше, ніж днем ​​раніше.

Таким чином, кількість людей, що вилікувалися від коронавірусу, перевищила кількість нових зареєстрованих випадків захворювання.

19 лютого з лікарень Китаю виписалися 1 779 пацієнтів, які перебороли інфекцію. Загальна кількість людей, які видужали, наразі становить понад 16 тис. осіб.

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Станом на сьогодні загальна кількість хворих новим типом коронавірусу становить понад 74,5 тис. осіб.

Кількість нових зареєстрованих випадків інфікування коронавірусом Covid-19 зменшується третій день поспіль. Позначку нижче 2 тис. нових випадків вперше з 31 січня зареєстрували в понеділок, 17 лютого.

Пневмонія, викликана захворюванням, призвела до 2 118 летальних наслідків.

Раніше стало відомо, що двоє пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess померли від нового типу коронавірусу.

Джерело: Синьхуа