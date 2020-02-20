У Словаччині активізувалися адепти “русского мира”

Вплив Кремля на православне середовище посилюється. Зросла ідеологічна складова, яка через адептів “русского мира” проникає до релігійних навчальних закладів у Східній Європі.

Про це пише Газета.юа з посиланням на чеське видання.

Як приклад називає Пряшівський університет в Словаччині, який є третім за кількістю факультетів і єдиним ВНЗ богословської освіти в країні, де частина навчання відбувається в семінарії.

Університет має греко-католицький і православний богословські факультети, навчання на яких має попит серед громадян сусідніх країн. До складу університету входять також Пастирський центр і Православна духовна семінарія.

– Саме Православну семінарію Москва використовує для ідеологічного оброблення семінаристів в інтересах РПЦ і “русского мира”, – повідомляє чеське видання.

Ректором семінарії та професором факультету Православного богослов’я є Мілан Герка. Він же – протоієрей Православної церкви Чеських земель і Словаччини, доктор богослов’я, секретар Священного Синоду Православної церкви Чеських земель і Словаччини.

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Мілан Герка та викладачі факультету, за інформацією Gojda, “проводять агітаційну роботу в студентському середовищі щодо поширення ідей “русского мира”, нав’язування думки про “закарпатську націю”, спростування факту існування України як самостійної держави в історичному та сучасному контексті, заперечення існування державної мови, автокефальної церкви”.

Відзначається також, що ректор Герка – випускник церковної семінарії РПЦ в Ленінграді ще часів колишнього СРСР. Він активний прихильник політики президента РФ Володимира Путіна, проповідує в православній семінарії ідею відновлення статусу Росії як “старшого брата” для всіх слов’янських народів, негативно висловлюється про підтримку Константинополем створення на території України автокефальної Православної церкви України.

Студентам же, які дискутують і висловлюють незгоду з такою позицією, погрожують виключенням з університету і відлученням від Церкви.

Видання згадує й інших “проросійських” проповідників семінарії.

– Наприклад, ієромонах Агафангел також просуває ідеї “русского мира”, бере участь в організації в Україні хресних ходів Московського патріархату, періодично їздить до Москви. Священик Марек Цицу, віце-президент братства православної молоді Словаччини, яке функціонує в рамках Православної церкви Чеських земель і Словаччини, проводить богослужіння в одній із парафій Московського патріархату в Закарпатській області, також відрізняється проросійськими поглядами, – вказується у повідомленні Gojda.

Керівники Православної церкви Чеських земель і Словаччини найближчим часом збирається відвідати Йорданію для участі у “нараді представників помісних церков”, де Москва хоче засудити рішення Вселенського Патріарха Варфоломія про надання автокефалії Православній церкві України і поставити під сумніви першість Константинопольського Патріархату.

До слова, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що РПЦ доведеться визнати автокефалію ПЦУ.