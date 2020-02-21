“Братні народи” і можливість домовитися – інтерв’ю Путіна про Україну

З’явилося інтерв’ю президента РФ Володимира Путіна, в якому він розповів про стосунки з Україною.

Він сподівається на те, що вдасться домовитися з Україною з багатьох питань. Однак глава РФ заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито змінив риторику після зустрічі в нормандському форматі.

Путін вкотре заявив про те, що українці і росіяни – “братні народи”.

– До XI, XII, XII століття у нас не було жодних відмінностей в мові. І тільки у результаті “полонізації” та частина українців, яка жила під владою Речі Посполитої, тільки в XVI столітті з’явилися мовні відмінності, – сказав в інтерв’ю Путін.

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Він також назвав жителів України українцями (наголос на перше А).

Президент РФ придумав черговий міф про те, що “так називали людей, які жили на рубежах російської держави”.

Путін додав, що у потрібно поважати почуття національної самосвідомості, яке виникло у громадян України.

Глава Росії згадав і про церковне питання у стосунках з Україною. Він вважає, що Українська православна церква Московського патріархату була повністю самостійною.

До слова, станом на сьогодні не планується зустріч президента РФ Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.

Відео: ТАСС