Тестування вакцини проти коронавірусу у Китаї почнуть не раніше квітня

Розпочати клінічні випробування вакцини від коронавірусу Covid-19 у Китаї зможуть лише через два місяці.

За словами заступника міністра науки і техніки Китаю Сюй Наньпіна, її мають подати на клінічні дослідження не раніше останньої декади квітня.

Наразі відомо, що кількість хворих на новий тип коронавірусу у Китаї зросла до 75,4 тис. осіб, хоча нових випадків захворювання фіксують значно менше ніж кілька тижнів тому.

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Спалах нового типу коронавірусу почався наприкінці грудня 2019 року. Основним осередком захворювання залишається китайська провінція Хубей.

Випадки зараження інфекцією продовжують фіксувати і за межами Китаю. Наразі відомо про 26 країн світу, в яких були випадки захворювання на новий тип коронавірусу.

В Україні наразі не зареєстрували жодного хворого на коронавірус Covid-19.

30 січня ВООЗ оголосила спалах коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Згодом інфекції дали назву Covid-19.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я розробляє чотири вакцини проти коронавірусу. Їх планують почати тестувати на людях за три-чотири місяці.