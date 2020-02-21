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Факти / Світ

В Ізраїлі зафіксували перший випадок зараження на коронавірус

21 лютого в Ізраїлі зафіксували перший випадок зараження на коронавірус.

Жінка поверталася додому з круїзного лайнера Diamond Princess. Результати обстеження підтвердили зараження на коронавірус.

Вона була однією з 11 громадян Ізраїлю, яким дозволили виїхати додому 20 лютого.

Читайте: Інфіковані коронавірусів українці з лайнера Diamond Princess одужали

Наразі інфікована жінка перебуває в ізоляції в медичному центрі Шиба в Тель-Хашомер.

Решту пасажирів з Diamond Princess помістили в карантин.

Загалом в японських лікарнях перебуває четверо громадян Ізраїлю з коронавірусом.

До слова 20 лютого від коронавирусу померли двоє пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess.

Джерело: Israel National News

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