21 лютого в Ізраїлі зафіксували перший випадок зараження на коронавірус.
Жінка поверталася додому з круїзного лайнера Diamond Princess. Результати обстеження підтвердили зараження на коронавірус.
Вона була однією з 11 громадян Ізраїлю, яким дозволили виїхати додому 20 лютого.
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Наразі інфікована жінка перебуває в ізоляції в медичному центрі Шиба в Тель-Хашомер.
Решту пасажирів з Diamond Princess помістили в карантин.
Загалом в японських лікарнях перебуває четверо громадян Ізраїлю з коронавірусом.
До слова 20 лютого від коронавирусу померли двоє пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess.
Джерело: Israel National News
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