За добу в Китаї майже 900 осіб захворіли на коронавірус

Упродовж минулої доби було підтверджено 899 нових випадків зараження коронавірусом Covid-19 на території Китаю. Таким чином кількість хворих на новий тип коронавірусу в країні зросла до 75,4 тис. людей.

Крім того, в країні зафіксували 118 смертей від пневмонії, викликаної коронавірусом. У Китаї від захворювання померли 2 236 осіб.

Вилікуватися від інфекції вдалося 18,2 тис. пацієнтів, їх виписали з лікарень.

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Після початку спалаху коронавірусу наприкінці 2019 року випадки захворювання були виявлені у 26 країнах світу, а круїзний лайнер Diamond Princess навіть переводили на карантин у зв’язку з розповсюдженням інфекції.

Пасажири лайнера вже почали сходити на берег і вирушили в рідні країни. Однак у більшості громадян США, які обстежувалися в Медичному центрі Університету Небраски, знайшли коронавірус навіть після карантину на кораблі.

Тести підтвердили наявність захворювання в 11 з 13 американців.

Про спалах нового типу коронавірусу стало відомо наприкінці 2019 року. Центром поширення захворювання є китайська провінція Хубей.

Воно передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом.

30 січня ВООЗ оголосила спалах коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Згодом інфекції дали назву Covid-19.

До слова, двоє українців з лайнера Diamond Princess повністю одужали від коронавірусу, який був виявлений у них раніше.

Джерело: Комітет з охорони здоров’я КНР