У Південній Кореї різко зросла кількість заражених коронавірусом через релігійну секту

У Південній Кореї кількість заражених коронавірусом зросла майже вдвічі. За добу вона збільшилася до 346 осіб.

22 лютого було зареєстровано 142 нових випадки зараження коронавірусом.

Близько половини всіх випадків пов’язані з релігійною групою, яка знаходиться в місті Тегу.

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Попередньо, джерелом зараження коронавірусом у місті стала 61-річна жінка. Вона могла передати інфекцію десяткам або сотням послідовників секти Сінчхонджі.

Нагадаємо, 21 січня був зафіксований перший випадок зараження коронавірусом в Південній Кореї. Тоді госпіталізували жінку, яка приїхала з китайського міста Ухань, в якому почалося поширення вірусу.