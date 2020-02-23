Через коронавірус Armani проведе показ у Мілані без глядачів

Останні дні Тижня моди в Мілані пройдуть без глядачів через посилення коронавірусу в регіоні.

Прем’єр-міністр країни Джузеппе Конте повідомив, що вже підтверджено 58 випадків, а спалах вірусу зафіксовано недалеко від Мілана.

У зв’язку з цим дизайнер Джорджіо Армані, шоу якого закриває Тиждень моди 23 лютого, вирішив провести показ у порожньому залі.

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Бренд не хоче ризикувати здоров’ям і безпекою своїх гостей під час перебування в людному місці, тому моделі дефілюватимуть без гостей.

Нагадаємо, коронавірусом COVID-2019 в Італії заразилися 132 особи, 54 з них госпіталізовано, 26 перебувають у реанімації. Двоє людей померли, одна особа повністю одужала.

Джерело: Vogue