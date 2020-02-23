Коронавірусом COVID-2019 в Італії заразилися 113 осіб, з ранку підтвердили 34 нових випадки. Двоє людей померли, одина повністю одужала.

Влада країни напередодні оголосила про надзвичайні заходи у 12 містах провінцій Ломбардія і Венето, де живуть близько 50 тис. осіб.

Закрито школи, магазини та музеї, держустанови працюють в обмеженому режимі.

Жителям цих регіонів заборонили в’їжджати за межі свої міст.

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Також туди закрито в’їзд, для цього встановлюють контрольно-пропускні пункти.

За порушення карантинних заходів загрожує штраф і арешт до трьох місяців.

Нагадаємо, 22 лютого в Італії від коронавірусу загинув 78-річний чоловік, який потрапив до лікарні 10 днів тому.

Джерело: BNO News