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Факти / Світ

Трамп хоче примирення між Україною та Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче примирення України та Росії і сказав, що така згода між державами стане “чудовою для всього світу”.

Перед вильотом до Індії журналісти запитали думку Трампа про українсько-російські відносини.

– Я б хотів, щоб вони помирилися між собою, це було б дуже добре для всього світу. Якби Україна і Росія змогли домовитися і знайти спільну мову один з одним, це було б дуже добре, – зазначив Трамп.

Читайте: Україна відчуває полегшення – Forbes про завершення імпічменту в США

До слова, Дональд Трамп відреагував на провал справи щодо імпічменту жартівливим відео, на якому він залишається на посаді президента США десятиліттями.

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