У Каліфорнії через атаку бджіл перекрили вулицю

У Каліфорнії рій із 40 тис. африканізованих бджіл “окупував” вулицю, через що влада міста Пасадени перекрила увесь відрізок дороги.

Кілька людей були госпіталізовані після того як їх покусали бджоли, що жили у ринві місцевого готелю. Після атаки бджіл на місце прибули поліцейські і пожежні, унаслідок чого в лікарні опинилися двоє офіцерів поліції, двоє пожежників і один цивільний.

Поліцейські та пожежники спочатку намагалися втихомирити бджіл за допомогою диму, але потім комахи стали агресивнішими, тому фахівцям довелося убити рій піною для гасіння.

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Африканізовані бджоли – це гібридно створений вид, який вивели внаслідок схрещення африканських і європейських бджіл.

Унаслідок помилки вчених, бджоли втекли з лабораторії та осіли у дикій природі, після чого почали успішне розможення.

Через звичку агресивно захищати свої гнізда вони отримали назву бджоли-вбивці.

Нагадаємо, бджоли з України допоможуть канадським бджолярам відповісти на виклики, які постали перед канадської популяцією корисних комах.