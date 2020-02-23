В Італії від коронавірусу померла третя людина, інфіковано – 152 особи

Літня жінка з Італії померла через зараження китайським коронавірусом.

Варто зазначити, що пацієнтка лікувалася також від онкологічного захворювання.

Загалом в Італії померло три людини з діагнозом вірусу Covid-19.

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За даними влади, загальна кількість заражених збільшилася до 152 пацієнтів.

Нагадаємо, спалах захворювання стався на півночі Італії. Через це у цих регіонах ввели обмеження на пересування.

Обмеження стосуватимуться Ломбардії та Венето, які вважаються центром спалаху. Близько 50 тисячам мешканців цих регіонів заборонили виїжджати з населених пунктів. Також заборонили в’їжджати у міста Ломбардії та Венето.

Джерело: Аnsa