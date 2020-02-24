Аеропорти призупиняють роботу: Канарські острови накрила потужна піщана буря

На Канари обрушилися сильні пориви вітру максимальною швидкістю 120 кілометрів на годину, які принесли велику кількість пилу з Африки.

Очікується, що після двох днів вітру, піску і вогню все зникне, хоча вітер не заспокоїть пожежі, про які також оголосили на архіпелазі.

#IFTasarte imágenes nocturnas, el fuego se salta la pista pic.twitter.com/rzvZ1KKxKO — Cabildo Gran Canaria (@GranCanariaCab) February 24, 2020

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Острови Ла Грасіоза, Фуертевентура і Лансароте були першими, хто відчув на собі вплив поривів вітру, що перевищують 90 кілометрів на годину, але найбільші інциденти були зареєстровані на Гран-Канарія і Тенеріфе.

Три аеропорти на іспанських Канарах вже призупинили роботу через пил від африканських піщаних бур.

Уряд острова зберігає тривожну ситуацію.

Раніше на Канарських островах через лісові пожежі евакуювали більше тисячі людей.

Джерело: El Pais