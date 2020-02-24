Консульство України в Мілані призупиняє обслуговування громадян через коронавірус

У зв’язку зі спалахом коронавірусу Covid-19 Генеральне консульство України в Мілані з 25 лютого призупиняє прийом громадян та видачу документів.

Прийом громадян буде відновлено після отримання відповідних рекомендацій від регіональних органів влади Ломбардії про що своєчасно повідомлять.

У разі виникнення надзвичайної ситуації, як, до прикладу, втрата документів, підтверджена необхідність термінового виїзду в Україну, смерть родича, дорожньо-транспортна пригода, арешт, консульство просить звертатися на гарячу лінію за телефоном +39 348 725 4038 або писати на електронну пошту [email protected]

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У консульстві також звернулися до громадян з проханням дотримуватися загальних рекомендацій противірусної безпеки, оприлюднених на сайті МЗС України.

Нагадаємо, в Італії кількість хворих на коронавірус різко зросла до 224 осіб. Найбільше випадків зафіксували у Ломбардії – 172, Венето – 27, Емілії Романьї – 18, П’ємонті – 4, Лаціо – 3.