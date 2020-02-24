PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Консульство України в Мілані призупиняє обслуговування громадян через коронавірус

У зв’язку зі спалахом коронавірусу Covid-19 Генеральне консульство України в Мілані з 25 лютого призупиняє прийом громадян та видачу документів.

Прийом громадян буде відновлено після отримання відповідних рекомендацій від регіональних органів влади Ломбардії про що своєчасно повідомлять.

У разі виникнення надзвичайної ситуації, як, до прикладу, втрата документів, підтверджена необхідність термінового виїзду в Україну, смерть родича, дорожньо-транспортна пригода, арешт, консульство просить звертатися на гарячу лінію за телефоном +39 348 725 4038 або писати на електронну пошту [email protected]

Читайте: МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок в Італію

У консульстві також звернулися до громадян з проханням дотримуватися загальних рекомендацій противірусної безпеки, оприлюднених на сайті МЗС України.

Нагадаємо, в Італії кількість хворих на коронавірус різко зросла до 224 осіб. Найбільше випадків зафіксували у Ломбардії – 172, Венето – 27, Емілії Романьї – 18, П’ємонті – 4, Лаціо – 3.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка