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Коронавірус: у Китаї частково знижено рівень надзвичайної ситуації

У Китаї за минулу добу 409 осіб заразилися новим коронавірусом Covid-19. Зафіксовано 150 випадків смерті від пневмонії, викликаної вірусом.

Загалом із грудня 2019 року кількість заражених досягла 77 150 тис. осіб, смерть  зафіксовано в 2 592 тис. випадків.

Водночас більш 24,7 тис. осіб змогли побороти вірус. 195 людей заразилися повторно.

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У зв’язку зі скороченням числа інфікованих в шести адміністративних одиницях Китаю знижено рівень надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, в Італії від коронавірусу померла третя людина, число інфікованих збільшилося до 152.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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