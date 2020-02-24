Що відбувається в Італії через коронавірус

Після різкого зростання числа заражених новим коронавірусом в Італії зафіксовано вже чотири летальні випадки. Українських заробітчан, які перебувають в районах, де найбільше інфікованих, просять залишатися працювати вдома.
Скільки заражених і жертв коронавірусу в Італії
За минулі вихідні, 22-23 лютого, число заражених коронавірусом Covid-19 зросло з 16 до 152 осіб.
У суботу влада підтвердила 79 нових випадків інфікування, а в неділю ще 73.
Серед чотирьох загиблих станом на 24 лютого людей – троє пенсіонерів 77, 78 і 84 років і жінка, яка страждала онкологічним захворюванням (вік не відомий).
У яких провінціях
Більшість підтверджених випадків коронавірусу спостерігається в двох північних провінціях – понад 110 випадків у Ломбардії (межує зі Швейцарією) і понад 20 епізодів у Венето (межує з Австрією).
Як відбувається боротьба з коронавірусом
Медикам в Італії до нині не вдалося встановити початкових носіїв вірусу.
– Ми досі не можемо визначити нульового пацієнта, тому можливі нові випадки важко передбачити, – заявила італійська влада.
У зв’язку з поширенням Covid-19 ввели низку надзвичайних заходів.
- Жителям 11 муніципалітетів країни у провінціях Ломбардія і Венето заборонили залишати населені пункти, в яких вони проживають. На ці території заборонено в’їзд інших громадян. За дотриманням режиму ізоляції стежать правоохоронці, які штрафують порушників.
- Як мінімум тиждень школи і університети будуть закриті не тільки в Ломбардії та Венето, а й у провінціях Емілія-Романья, П’ємонт, Лігурія і у регіоні Трентіно-Альто-Адідже.
- У Венеції скасовані практично усі заходи традиційного Венеціанського карнавалу.
- У Мілані для відвідувань закрили Міланський собор, свою роботу також призупинила знаменита опера Ла Скала.
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Українці в епіцентрі
У Ломбардії живе багато українських заробітчан. Люди розповідають, що почали отримувати від своїх роботодавців SMS із пропозицією працювати вдома.
Вулиці, парковки і метро в містах, де багато інфікованих, спорожніли, розповіли наші громадяни.
Люди почали скуповувати продукти, щоб зайвий раз не виходити на вулиці. Біля супермаркетів та аптек утворюються довгі черги. Серед товарів, які швидко закінчуються – маски і дезінфікуючі засоби.
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Масок немає, полиці магазинів порожні: що відбувається в Італії через коронавірус / 5 фотографий
Правда, така ситуація тільки в тих містах і населених пунктах, де багато заражених. У туристичних містах на кшталт Риму чи Флоренції життя продовжує кипіти.
Як повідомлялося, через поширення коронавірусу в Італії не відбудуться три футбольні матчі італійської Серії А.
Фото: Getty Images, Обозреватель
Джерела: The Guardian, CNN, ОбозревательТеги: Італія, Коронавірус COVID-19Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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