Що відбувається в Італії через коронавірус

Після різкого зростання числа заражених новим коронавірусом в Італії зафіксовано вже чотири летальні випадки. Українських заробітчан, які перебувають в районах, де найбільше інфікованих, просять залишатися працювати вдома.

Скільки заражених і жертв коронавірусу в Італії

За минулі вихідні, 22-23 лютого, число заражених коронавірусом Covid-19 зросло з 16 до 152 осіб.

У суботу влада підтвердила 79 нових випадків інфікування, а в неділю ще 73.

Серед чотирьох загиблих станом на 24 лютого людей – троє пенсіонерів 77, 78 і 84 років і жінка, яка страждала онкологічним захворюванням (вік не відомий).

У яких провінціях

Більшість підтверджених випадків коронавірусу спостерігається в двох північних провінціях – понад 110 випадків у Ломбардії (межує зі Швейцарією) і понад 20 епізодів у Венето (межує з Австрією).

Як відбувається боротьба з коронавірусом

Медикам в Італії до нині не вдалося встановити початкових носіїв вірусу.

– Ми досі не можемо визначити нульового пацієнта, тому можливі нові випадки важко передбачити, – заявила італійська влада.

У зв’язку з поширенням Covid-19 ввели низку надзвичайних заходів.

Жителям 11 муніципалітетів країни у провінціях Ломбардія і Венето заборонили залишати населені пункти, в яких вони проживають. На ці території заборонено в’їзд інших громадян. За дотриманням режиму ізоляції стежать правоохоронці, які штрафують порушників.

Як мінімум тиждень школи і університети будуть закриті не тільки в Ломбардії та Венето, а й у провінціях Емілія-Романья, П’ємонт, Лігурія і у регіоні Трентіно-Альто-Адідже.

У Венеції скасовані практично усі заходи традиційного Венеціанського карнавалу.

У Мілані для відвідувань закрили Міланський собор, свою роботу також призупинила знаменита опера Ла Скала.

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Українці в епіцентрі

У Ломбардії живе багато українських заробітчан. Люди розповідають, що почали отримувати від своїх роботодавців SMS із пропозицією працювати вдома.

Вулиці, парковки і метро в містах, де багато інфікованих, спорожніли, розповіли наші громадяни.

Люди почали скуповувати продукти, щоб зайвий раз не виходити на вулиці. Біля супермаркетів та аптек утворюються довгі черги. Серед товарів, які швидко закінчуються – маски і дезінфікуючі засоби.