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У Китаї вже розробили вакцину проти коронавірусу – посол Китаю у РФ

У КНР розроблена вакцина, яка попередньо показала ефективність проти коронавірусу.

Про це повідомив у понеділок посол Китаю в Росії Чжан Ханьхуей.

– У Китаї вже розробили вакцину, яка показує імунітет. Але це попередньо, потрібні подальші перевірки та доопрацювання, – сказав він на брифінгу в посольстві КНР в Москві.

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Чжан Ханьхуей також повідомив про знайдені ефективні ліки для лікування коронавірусу.

– Практика показує, що китайські ліки ефективно діють. У всіх випадках, коли застосовують ліки, не було жодного випадку ускладнення.

Загальна ефективність китайських ліків показує понад 85%, в деяких районах більше 90%, – зазначив він.

Раніше заступник міністра науки і техніки Китаю повідомила, що тестування вакцини проти коронавірусу в Китаї почнуть не раніше квітня.

Джерело: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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