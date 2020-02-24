У трьох пасажирів Diamond Princess виявили коронавірус після повернення додому

У трьох пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess, які повернулися додому в Ізраїль і Японію, виявили ознаки зараження коронавірусом.

Так, Японія підтвердила випадок зараження коронавірусом у жінки, яка зійшла з лайнера після карантину.

В Ізраїлі повідомили про другий зареєстрований випадок зараження коронавірусом: інфікований – колишній пасажир Diamond Princess, який повернувся на батьківщину минулого тижня.

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Перший випадок зафіксували ще 21 лютого: результат тесту, проведений в Ізраїлі, виявився позитивним у жінки, яка також повернулася додому з круїзного лайнера.

Нещодавно Факти ICTV повідомляли, яка ситуація з українцями на лайнері Diamond Princess.