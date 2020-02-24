В Ірані від коронавірусу померли 50 людей – депутат

В Ірані у місті Кум від нового типу коронавірусу померли щонайменше 50 людей.

Про це заявив депутат іранського парламенту Ахмад Амірабад Фарахані, який був обраний від цього міста.

Під час закритого засідання парламенту він розкритикував роботу Міністерства охорони здоров’я, яке повідомило про 12 випадків смерті у результаті захворювання на коронавірус Covid-19.

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Представник МОЗ Ірану Ірадж Харірічі заявив, що інформація депутата є не правдивою. Він запевнив, що від нового типу коронавірусу в країні померли 12 людей.

Наразі в Ірані зафіксовано 61 випадок зараження інфекцією, ще 900 осіб проходять перевірку у зв’язку з підозрою на захворювання.

Харірічі додав, що у депутатів немає доступу до даних про поширення коронавірусу, тому вони можуть плутати інформацію зі смертями від схожих хвороб.

Нагадаємо, МЗС України закликав громадян країни утриматися від поїздок до Ірану, оскільки в країні спостерігається поширення коронавірусу Covid-19, а також зафіксовані перші смерті від захворювання.