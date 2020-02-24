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Факти / Світ

В Італії стрімко зростає число жертв коронавірусу

В Італії в одній з лікарень Брешіа через коронавірус помер шостий пацієнт. У жінки було онкологічне захворювання.

Згідно з останніми даними, в Італії кількість хворих на коронавірус різко зросла до 224 осіб.

Найбільше випадків зафіксували у Ломбардії – 172, Венето – 27, Емілії Романьї – 18, П’ємонті – 4, Лаціо – 3.

Читайте: Як поширюється коронавірус nCoV світом – карта і хронологія

На сьогоднішній день, Італія займає третє місце в світі за кількістю заражених коронавірусом.

До слова, в Італії через коронавірус COVID-2019 перенесли на невизначений термін чотири матчі чемпіонату Італії.

Джерело: RAI

Фото: Dreamstime

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