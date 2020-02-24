ВООЗ не виявила значних мутацій коронавірусу Covid-19

За результатами дослідження міжнародної групи експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка відвідала китайську провінцію Хубей, не було виявлено значних мутацій нового типу коронавірусу.

Про це повідомив голова комісії з реагування на коронавірус Covid-19 Держкомітету з питань охорони здоров’я КНР Лян Ваньнянь.

– Повногеномне секвенування ізольованих 104 штамів нового типу коронавірусу з достовірністю 99,9%, показало, що наразі значної мутації вірусу не відбулося, – сказав Ваньнянь під час прес-конференції.

Читайте: Як не заразитися коронавірусом і чому панікують люди

Команда ВООЗ, яка складалася з 25 китайських та іноземних експертів, прибула до Китаю 16 лютого.

З того часу вона побувала Ухані, де спостерігається найбільше поширення нового типу коронавірусу. Також експерти їздили до Пекіну, провінції Сичуань і Гуандун.

Нагадаємо, посол Китаю в Росії Чжан Ханьхуей заявив, що в КНР розробили вакцину, яка продемонструвала ефективність проти коронавірусу.