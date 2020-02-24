Спалах нового типу коронавірусу почався в китайському місті Ухань наприкінці грудня 2019 року. Наразі у Китаї ним захворіли вже понад 77 150 осіб, а 2 595 людей померли від зараження коронавірусом.
24,7 тис. інфікованих змогли вилікуватися.
Коронавірусу дали офіційну назву – Covid-2019, і він продовжує поширюватися світом.
Основним регіоном поширення коронавірусу залишається Китай і прилеглі країни, такі як Японія, Південна Корея, Таїланд, Малайзія, Сінгапур, Індія.
Також випадки захворювання були зафіксовані у Сполучених Штатах, Канаді, Австралії, Франції, Німеччині, Італії, Швеції, Фінляндії, Росії, Великій Британії, Єгипті, Бельґії, Ірані та ОАЕ.
В Україні нині не зафіксували жодного випадку інфікування коронавірусом.
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Нагадаємо, в Італії від коронавірусу померла третя людина, число інфікованих збільшилося до 152.