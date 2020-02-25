На Канарських островах в одному з готелів у туриста з Італії виявили коронавірус.
В іспанській провінції Санта-Крус-де-Тенеріфе (Канарські острови) сотні туристів, які перебувають в готелі H10 Costa Adeje Palace перевіряють на наявність коронавірусу.
Туристів попросили залишатися в своїх номерах після того, як у туриста з Італії виявили коронавірус.
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Під наглядом лікарів знаходиться і жінка, яка була разом з ним.
Станом на 25 лютого загальна кількість заражених коронавірусів становить понад 80 тис. осіб. Від захворювання померли 2 699 осіб.
Раніше Факти ICTV писали, що у Франції та В’єтнамі вилікували усіх хворих на коронавірус.
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