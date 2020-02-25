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Факти / Світ

Найбагатші люди світу втратили за день $139 млрд через коронавірус

Статки 500 найбагатших людей світу зменшилася за день на $139 млрд через падіння біржових індексів на фоні поширення коронавірусу.

Це найпомітніше падіння рівня добробуту з тих пір, як агентство почало складати рейтинг в жовтні 2016 року.

Засновник Amazon Джефф Безос і глава групи Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно втратили по $4,8 млрд.

Чиайте: Як поширюється коронавірус Covid-2019 світом – карта і хронологія

Статки власника Zara Амансіо Ортеги зменшилася на  4 млрд, власник компанії Facebook Марк Цукерберг втратив $3,48 млрд, співзасновник Google Ларрі Пейдж поніс збитків на $2,7 млрд.

Нагадаємо, станом на 25 лютого 2020 року коронавірус у Китаї йде на спад: із медичних установ у КНР виписали 27 668 людей, які успішно вилікувались від коронавірусу.

Джерело: Bloomberg

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