У Франції та В’єтнамі вилікували усіх хворих на коронавірус

У Франції та В’єтнамі одужали усі пацієнти, що були інфіковані коронавірусом.

Про це розповіли в офіційних представництвах держав.

Глава МОЗ Франції Олів’є Веран повідомив, що на території країни вилікували усі випадки коронавірусу.

– У нашій країні більше немає вірусу. Останнього пацієнта, що був госпіталізований у Ліоні, вже вилікували. Зараз він вдома – додав міністр під час своєї конференції.

Раніше в ООН було заявлено про 12 випадків зараження коронавірусом у Франції.

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Заступник прем’єр-міністра В’єтнаму Ву Дик Дам заявив, що всі 16 інфікованих коронавірусом пацієнтів теж повністю одужали.

Дик Дам додав, що В’єтнам виграв у першій битві проти коронавірусу.

– З усією скромністю і повагою повідомляю, що проблему поширення короновірусу В’єтнам взяв під свій контроль. Усі наші інфіковані громадяни здорові, – повідомив віце-прем’єр держави.

Перші випадки зараження у В’єтнамі підтвердили ще на початку лютого.

До слова, від коронавірусу у світі одужали уже понад 27 тис. пацієнтів.

Джерела: Bfmtv, VN-Express