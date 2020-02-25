У світі від коронавірусу одужали понад 27 тис. пацієнтів

Станом на 25 лютого 2020 року коронавірус у Китаї йде на спад: із медичних установ у КНР виписали 27 668 людей, які успішно вилікувались від коронавірусу.

Відповідно до карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса у світі інфіковано 80 147 осіб.

Від ускладнень, спричинених захворюванням на новий штам вірусу померли 2 699 пацієнтів.

У Південній Кореї інфікувалися 893 людини, у Італії – 229, Японії – 160, США – 53, Ірані – 61, Австралії – 22.

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Ситуація із поширенням вірусу стабілізується лише в Китаї. В інших країнах навпаки заражень стає більше.

Нагадаємо, в Італії від коронавірусу померло сім осіб – шість випадків в Ломбардії і один у Венето.

Сьомою жертвою став 62-річний чоловік, який перебував на діалізі та страждав від важких патологій. Справедливо зазначити, що жертвами вірусу в Італії стали літні люди, які поряд з інфікуванням мали складні діагнози.

Джерело: карта