Заступник голови МОЗ Ірану заразився коронавірусом

У заступника міністра охорони здоров’я Ірану Іраджа Харірічі виявили зараження коронавірусом Covid-19.

Відеозвернення заступника міністра опублікував журналіст Абас Асланом.

– Я заражений коронавірусом, але почуваю себе непогано, і, сподіваюся, що незабаром продовжу вас інформувати про ситуацію з охороною здоров’я в країні, – заявив Іраджа Харірічі.

За його словами, він упевнений, що коронавірус вдасться перемогти.

Харірічі кілька днів проводив брифінги, які були присвячені епідеміологічній ситуації в Ірані.

До слова, кількість заражених коронавірусом в Ірані досягло 95, летальний результат зафіксований у 15 випадках.

