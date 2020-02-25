Жертвами коронавірусу в Італії стали семеро людей

В Італії від коронавірусу померли вже сім осіб – шість випадків в Ломбардії і один у Венето.
Сьомою жертвою став 62-річний чоловік, який перебував на діалізі та страждав від важких патологій.
Загалом в Італії зареєстровано 230 випадків зараження.
Загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, у світі зросла до 2 699 осіб, заражених уже 80 147, а одужали 27 657 осіб.
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Раніше через спалах коронавірусу Covid-19 Генеральне консульство України в Мілані з 25 лютого призупиняє прийом громадян та видачу документів.
У консульстві також звернулися до громадян з проханням дотримуватися загальних рекомендацій противірусної безпеки, оприлюднених на сайті МЗС України.
Джерело: ANSA
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