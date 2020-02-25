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Факти / Світ

Жертвами коронавірусу в Італії стали семеро людей

В Італії від коронавірусу померли вже сім осіб – шість випадків в Ломбардії і один у Венето.

Сьомою жертвою став 62-річний чоловік, який перебував на діалізі та страждав від важких патологій.

Загалом в Італії зареєстровано 230 випадків зараження.

Загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, у світі зросла до 2 699 осіб, заражених уже 80 147, а одужали 27 657 осіб.

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Раніше через спалах коронавірусу Covid-19 Генеральне консульство України в Мілані з 25 лютого призупиняє прийом громадян та видачу документів.

У консульстві також звернулися до громадян з проханням дотримуватися загальних рекомендацій противірусної безпеки, оприлюднених на сайті МЗС України.

Джерело: ANSA

Фото: Dreamstime

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