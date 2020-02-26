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Факти / Світ

Через коронавірус і протести: мешканцям Гонконгу роздадуть по $1200

Влада Гонконгу подарує постійним дорослим жителям регіону $1 200 готівкою, щоб полегшити їхнє фінансове становище.

У бюджет закладена фінансова допомога для 7 мільйонів людей від 18 років.

Економіка території постраждала від місяців сильних політичних заворушень, а останнім часом ще й від впливу коронавіруса.

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У місті зареєстровано 81 підтверджений випадок захворювання і два випадки смерті.

– Цьогоріч економіка Гонконгу стикається з величезними проблемами, – заявив фінансовий секретар Пол Чан.

Після ретельного розгляду ситуації, Чан вирішив виділити 10 тис. гонконгських доларів постійним жителям Гонконгу у віці від 18 років.

– Це зроблено з метою заохочення і стимулювання місцевого споживання, з одного боку, і полегшення фінансового тягаря людей, з іншого, – сказав Чан.

Нагадаємо, першу смерть від коронавірусу  в Гонконгу зафіксували 4 лютого.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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