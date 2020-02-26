Ефективного лікування коронавірусу поки немає – ВООЗ

Ефективного лікування коронавірусу Covid-19 поки що немає. Про це повідомив Директор європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге.
Під час прес-конференції в Римі він заявив, що не потрібно панікувати через спалах Covid-19 і звернув увагу на те, що чотири з п’яти пацієнтів мають легкі симптоми хвороби і одужують.
Крім того, Ганс Клюге наголосив, що співпраця з боротьби з хворобою буде розширена, щоб усі регіони Італії були однаково підготовлені до спалаху захворюваності на півночі країни.
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Нагадаємо, наразі спалах коронавірусу спостерігається в Італії. За останню добу в країні зафіксували 93 особи, які заразилися коронавірусом, троє померли.
Загалом в Італії інфіковані вже 322 людини.
Раніше стало відомо, що у Китаї вже розробили вакцину проти коронавірусу, але розпочати клінічні випробування зможуть лише через два місяці.
Джерело: RTE