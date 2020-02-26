Спалах коронавірусу в світі: у Сан-Франциско ввели надзвичайний стан

У Сан-Франциско (США) влада оголосила у місті надзвичайний стан на тлі міжнародного спалаху коронавірусуCovid-19.

Варто зазначити, що у місті не було жодного підтвердженого випадку зараження коронавірусом.

Проте мер Сан-Франциско Лондон Брід вважає, що, глобальна картина швидко змінюється і необхідно посилити готовність.

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– Ми бачимо, що вірус поширюється в нових куточках світу щодня, і ми вживаємо необхідних заходів для захисту мешканців Сан-Франциско, – зазначила Брід.

Надзвичайний стан дозволяє підготувати резерви ресурсів для швидкого реагування на можливі випадки зараження коронавірусом.

Раніше Факти ICTV писали, що американська біотехнологічна компанія Moderna створила вакцину проти нового типу коронавірусу Covid-19 під назвою mRNA-1273 і почала її підготовку до випробувань на людях.