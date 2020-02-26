Спалах коронавірусу: в Європі посилюють заходи щодо стримування інфекції

Влада Європейських країн збирається посилити заходи щодо стримування нового типу коронавірусу Covid-19 у зв’язку з поширенням інфекції на континенті.

Європарламент і Єврокомісія вже поширили рекомендації щодо двотижневого карантину для співробітників, які їздять в райони Італії, де спостерігається спалах коронавірусу.

У Франції закликали всіх громадян, які нещодавно повернулися з Італії, не відвідувати громадські місця і не відправляти дітей до шкіл. Подібні рекомендації дали і у Великій Британії.

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Такі країни як Австрія, Угорщина, Люксембург та Іспанія застерегли своїх громадян від поїздок до Італії.

Глава МОЗ Грузії Катерина Тікарадзе заявила, що в країні підтвердили перший випадок зараження новим типом коронавірусу у чоловіка, який прибув з Ірану.

Також перше захворювання на коронавірус підтвердили у 61-річного жителя Бразилії, який повернувся з Італії. Захворювання зафіксували на всіх континентах планети, окрім Антарктиди.

Нагадаємо, в Італії спостерігається найбільший спалах нового типу коронавірусу в Європі. Наразі інфекцією в країні заразилися 322 людини.

Багато хворих у всьому світі одужують, проте у ВООЗ заявили, що наразі немає ефективного лікування коронавірусу Covid-19.