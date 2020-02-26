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Факти / Світ / Росія

Трьом росіянам з Diamond Princess підтвердили коронавірус

У трьох росіян, евакуйованих в Казань 22 лютого з круїзного лайнера Diamond Princess, підтвердили коронавірус.

– У трьох підтверджено діагноз вірусологічними методами, не одним, а кількома. І сьогодні ці люди залишаються під наглядом, – сказала глава Росспоживнагляду Анна Попова.

За її словами, ці троє росіян та інші евакуйовані з Diamond Princess в Росію співвітчизники почуваються добре, високої температури і клінічних проявів ГРВІ ні у кого з них немає.

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Усі вісім евакуйованих перебуватимуть два тижні на карантині в спеціалізованому медзакладі в Казані.

Нагадаємо, 20 січня круїзний лайнер Diamond Princess відправився у кількатижневий круїз, що мав завершитися 4 лютого, проте в одного із пасажирів виявили підозру на коронавірус.

Під час перевірки пасажирів кількість інфікованих зросла. На борту судна перебувало 25 громадян України.

Джерело: Интерфакс

Фото: Unsplash

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