У рекордні терміни: в США готують до випробувань вакцину проти коронавірусу

Американська біотехнологічна компанія Moderna створила вакцину проти нового типу коронавірусу Covid-19 під назвою mRNA-1273 і почала її підготовку до випробувань на людях.

Першу партію ампул з препаратом вже направили до Національного інституту вивчення алергічних та інфекційних захворювань.

Вакцину вдалося створити в рекордні терміни – всього за 42 дні з моменту визначення геному інфекції. До роботи над препаратом залучили близько 100 співробітників

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За словами директора Національного інституту вивчення алергічних та інфекційних захворювань Ентоні Фосі, для випробування вакцини запросять 20-25 здорових добровольців.

Перші результати повинні з’явитися у липні-серпні. Якщо вони будуть успішними, то вакцину випустять через кілька місяців після випробувань.

Нагадаємо, заступник міністра науки і техніки Китаю Сюй Наньпін заявив, що тестування китайської вакцини проти коронавірусу почнеться не раніше квітня 2020 року.

Джерело: Moderna, The Wall Street Journal