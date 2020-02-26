У Росії в дитячому садку відзначили Масляну піснями про горілку

В одному з дитячих садів в російському місті Перм відзначили Масляну під пісню про горілку і вино.
У мережі з’явилося відео, як вихователі дитячого садка разом з батьками танцюють під пісню зі словами: Масляна Масляна, весело гралися. Горілка, пиво і вино – ось ми і отруїлися.
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На відео діти стоять в подиві, а задоволення від того, що відбувається отримують тільки дорослі.
Раніше Факти ICTV писали, що у Львівській області на гірськолижньому курорті у Славську 14 осіб отруїлися через харчування.
Джерело: ТТ Новини
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