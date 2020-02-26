В Італії за добу коронавірусом заразилися майже 100 осіб

Кількість заражених коронавірусом Covid-19 в усьому світі за добу зросла на 848 осіб – до 80 994. Від ускладнень померли 2 760 людей, із лікарень виписали 30 тис. осіб.

Такі дані опубліковано на карті поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса.

Найбільше нових інфікованих зафіксували у Китаї – 507 випадків. При цьому 70 людей померли від коронавірусу, а 2 659 осіб видужали.

Південна Корея за добу нарахувала 144 випадки зараження. Двоє корейців померли, четверо вилікувалися.

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Італія – третя країна в світі за кількістю заражених – звітує про 93 особи, які заразилися коронавірусом за останні 24 години. Троє людей померли. Загалом в Італії вже 322 людини інфіковані.

Як повідомлялося, через коронавірус в Італії на карантин повністю закрили 10 міст.